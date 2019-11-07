ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ещё один Ленин в Пинске, или Тайна советской картины

08.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Директор Пинского ГДК восстановил копию старой советской картины и повесил её в фойе своего учреждения. Картина оказалась откорректированной.

Ещё один Ленин в Пинске, или Тайна советской картины

Фрагмент восстановленной картины

Полутораметровая копия картины художника Владимира Серова « В.И. Ленин провозглашает Советскую власть» долгое время стояла в одном из подсобных помещений Дома культуры.

- Раньше она висела в Доме офицеров учебного отряда ВМФ, который в советские времена базировался в Пинске, – рассказывают сотрудники ДК.

Кстати, Дом офицеров находился в здании монастыря францисканцев при костёле Вознесения Девы Марии по улице Ленина. Советский Союз распался, морскую учебку расформировали, и многие идеологические «артефакты» советской эпохи раздали местным учреждениям культуры. Книги - в библиотеку, а эту картину - в Пинский городской Дом культуры, который находится на площади Ленина.

Новый директор ГДК Олег Жук как-то увидел это полотно в костюмерной и попросил восстановить его художников-оформителей. Перед октябрьскими праздниками картину повесили на стену в правом крыле здания ГДК.

Картину, на которой вождь мирового пролетариата выступает перед делегатами ІІ Всероссийского съезда Советов, обычный посетитель ГДК может и не увидеть, так как она находится не на видном месте. Но, если попросить вахтёров, то они с удовольствием проведут к новой «достопримечательности». И вы сможете увидеть «устремлённую вперёд крепкую фигуру Ленина, который в волевом порыве и с непреодолимой силой объявляет торжество справедливой победы революции. Картина передаёт великое единство вождя пролетарской революции и народных масс, нерасторжимую связь партии и народа», - именно так описывали произведение художника советские идеологи.

Ещё один Ленин в Пинске, или Тайна советской картины

Картина нашла своё новое место

Интересно, что в Пинском ГДК восстановили отцензурированную версию картины. Дело в том, что первый вариант Владимир Серов написал в 1947 году. И сюжет картины был таким: лидер большевиков в Смольном зачитывает первые декреты советской власти делегатам второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. За спиной Ленина - его соратники: Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский и Яков Свердлов. В 1948 году художника за эту работу наградили Сталинской премией. Первый вариант картины подарили руководителю КНР товарищу Мао Цзэдуну.

Ещё один Ленин в Пинске, или Тайна советской картины

Первая версия картины, написанная 1947 году. За Лениным видны Сталин, Дзержинский и Свердлов. Фото www.vm.ru

А после смерти Сталина и прихода к власти Никиты Хрущёва был развенчан культ личности советского генералиссимуса. И художнику Серову пришлось вносить правки в своё произведение. В 1955 году в новой версии картины он изобразил вместо Сталина, Дзержинского и Свердлова представителей трудового народа. Да и сами делегаты съезда были написаны по-другому.

В 1962 году Владимир Серов ещё раз «продублировал» новый вариант картины, её отправили на хранение в Третьяковскую галерею (Москва, РФ). За неё художник получил Государственную премию СССР.

Ещё один Ленин в Пинске, или Тайна советской картины

Вариант картины 1962 года. Теперь за Лениным стоят рабочие и солдаты. Фото www.vm.ru

Так вот, в пинской копии картины исчез только Сталин. Возможно это импровизация флотского художника, который служил в середине 50-х годов прошлого столетия в Пинске и просто зарисовал крамольную фигуру вождя всех народов.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Директор Пинского ГДК восстановил копию старой советской картины и повесил её в фойе своего учреждения. Картина оказалась откорректированной. Фрагмент...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика