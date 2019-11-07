Ещё один Ленин в Пинске, или Тайна советской картины

Источник материала: Виртуальный Брест

Директор Пинского ГДК восстановил копию старой советской картины и повесил её в фойе своего учреждения. Картина оказалась откорректированной.





Фрагмент восстановленной картины

Полутораметровая копия картины художника Владимира Серова « В.И. Ленин провозглашает Советскую власть» долгое время стояла в одном из подсобных помещений Дома культуры.

- Раньше она висела в Доме офицеров учебного отряда ВМФ, который в советские времена базировался в Пинске, – рассказывают сотрудники ДК.

Кстати, Дом офицеров находился в здании монастыря францисканцев при костёле Вознесения Девы Марии по улице Ленина. Советский Союз распался, морскую учебку расформировали, и многие идеологические «артефакты» советской эпохи раздали местным учреждениям культуры. Книги - в библиотеку, а эту картину - в Пинский городской Дом культуры, который находится на площади Ленина.

Новый директор ГДК Олег Жук как-то увидел это полотно в костюмерной и попросил восстановить его художников-оформителей. Перед октябрьскими праздниками картину повесили на стену в правом крыле здания ГДК.

Картину, на которой вождь мирового пролетариата выступает перед делегатами ІІ Всероссийского съезда Советов, обычный посетитель ГДК может и не увидеть, так как она находится не на видном месте. Но, если попросить вахтёров, то они с удовольствием проведут к новой «достопримечательности». И вы сможете увидеть «устремлённую вперёд крепкую фигуру Ленина, который в волевом порыве и с непреодолимой силой объявляет торжество справедливой победы революции. Картина передаёт великое единство вождя пролетарской революции и народных масс, нерасторжимую связь партии и народа», - именно так описывали произведение художника советские идеологи.





Картина нашла своё новое место

Интересно, что в Пинском ГДК восстановили отцензурированную версию картины. Дело в том, что первый вариант Владимир Серов написал в 1947 году. И сюжет картины был таким: лидер большевиков в Смольном зачитывает первые декреты советской власти делегатам второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. За спиной Ленина - его соратники: Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский и Яков Свердлов. В 1948 году художника за эту работу наградили Сталинской премией. Первый вариант картины подарили руководителю КНР товарищу Мао Цзэдуну.





Первая версия картины, написанная 1947 году. За Лениным видны Сталин, Дзержинский и Свердлов. Фото www.vm.ru

А после смерти Сталина и прихода к власти Никиты Хрущёва был развенчан культ личности советского генералиссимуса. И художнику Серову пришлось вносить правки в своё произведение. В 1955 году в новой версии картины он изобразил вместо Сталина, Дзержинского и Свердлова представителей трудового народа. Да и сами делегаты съезда были написаны по-другому.

В 1962 году Владимир Серов ещё раз «продублировал» новый вариант картины, её отправили на хранение в Третьяковскую галерею (Москва, РФ). За неё художник получил Государственную премию СССР.





Вариант картины 1962 года. Теперь за Лениным стоят рабочие и солдаты. Фото www.vm.ru

Так вот, в пинской копии картины исчез только Сталин. Возможно это импровизация флотского художника, который служил в середине 50-х годов прошлого столетия в Пинске и просто зарисовал крамольную фигуру вождя всех народов.