|
Без вести пропавший житель Ивацевичского района найден. Погиб
08.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Найден поисковой группой ПСО «Ангел», г. Ганцевичи при проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найден поисковой группой ПСО «Ангел», г. Ганцевичи при проведении совместных поисковых мероприятий с сотрудниками милиции. Выражаем соболезнования родным и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)