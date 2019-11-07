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В субботу, 16 ноября, ожидается до 15 градусов тепла
08.11.2019 14:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Дожди, туман и до 15 градусов тепла ожидаются в Беларуси, в субботу, 9 ноября.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в субботу будет облачно, днем по юго-западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди.
Местами возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный, по востоку порывистый.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.
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Дожди, туман и до 15 градусов тепла ожидаются в Беларуси, в субботу, 9 ноября.
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