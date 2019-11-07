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В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

08.11.2019 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В детском лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление. У 19-ти школьников обнаружены симптомы ротавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

Дети почувствовали себя плохо накануне, 7 ноября. Однако в лагере никаких мер после ухудшения состояния воспитанников не предприняли и продолжили кормить остальных той же едой.

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

В лагере отдыхали ребята из Уральского центра для одаренных детей. До окончания их смены оставалась неделя. Было принято решение завершить ее досрочно.

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Новости России. В детском лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление. У 19-ти школьников обнаружены симптомы ротавирусной инфекции, сообщили в...
 
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