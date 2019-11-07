Землетрясение в Иране: погибли не менее пяти человек

Источник материала: СТВ

Новости Ирана. На северо-западе Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8: по меньшей мере пять человек погибли, более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Эпицентр подземных толчков находился в 170 километрах к западу от крупного города Тебриз. Землетрясение ощутили около 20 миллионов человек по всей стране. Многие жители в панике покидали дома и выбегали на улицы.





Для оказания помощи власти страны направили в пострадавшие районы восемь спасательных команд.