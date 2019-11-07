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«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»

08.11.2019 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последние кадры фестивальной осени. Минск 8 ноября попрощается с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»

Церемония закрытия 26-го по счету кинофорума состоится в кинотеатре «Москва». Здесь станет известно, какая из лент будет победителем конкурсной программы и кто удостоится специальных призов.

«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»

Организаторы уже выбрали и фильм закрытия Минского международного кинофестиваля – это бразильская мелодрама «Невидимая жизнь Эвридики».

«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Последние кадры фестивальной осени. Минск 8 ноября попрощается с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония закрытия...
 
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