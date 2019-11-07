«Листопад-2019» завершится 8 ноября мелодрамой «Невидимая жизнь Эвридики»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последние кадры фестивальной осени. Минск 8 ноября попрощается с «Листопадом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Церемония закрытия 26-го по счету кинофорума состоится в кинотеатре «Москва». Здесь станет известно, какая из лент будет победителем конкурсной программы и кто удостоится специальных призов.





Организаторы уже выбрали и фильм закрытия Минского международного кинофестиваля – это бразильская мелодрама «Невидимая жизнь Эвридики».



