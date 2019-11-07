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«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

08.11.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Речица принимает праздник тружеников села Гомельской области «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

Не обойдется там и без церемонии чествования лучших: подарки подготовлены более чем для сотни хлеборобов и животноводов. Именно они собрали достойный урожай зерновых, овощей, картофеля и кукурузы, а молочная продукция местных заводов – любимый и узнаваемый бренд далеко за пределами страны.

«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

Все, чем богат регион, 8 ноября демонстрируется на большой ярмарке, которая стала ярким украшением праздника трудолюбивых.

«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

Приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019» в Речице направил Президент.

«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто работает на полях, элеваторах, животноводческих фермах и перерабатывающих предприятиях Гомельской области – самой большой в стране.

Убежден, соблюдение технологий и ответственное отношение к делу каждого из сельчан, от механизатора до управленца, поможет нам решить важные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины и всей Беларуси.

«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Речица принимает праздник тружеников села Гомельской области «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обойдется там и без...
 
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