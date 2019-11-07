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«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Речица принимает праздник тружеников села Гомельской области «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не обойдется там и без церемонии чествования лучших: подарки подготовлены более чем для сотни хлеборобов и животноводов. Именно они собрали достойный урожай зерновых, овощей, картофеля и кукурузы, а молочная продукция местных заводов – любимый и узнаваемый бренд далеко за пределами страны.
Все, чем богат регион, 8 ноября демонстрируется на большой ярмарке, которая стала ярким украшением праздника трудолюбивых.
Приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019» в Речице направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, соблюдение технологий и ответственное отношение к делу каждого из сельчан, от механизатора до управленца, поможет нам решить важные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины и всей Беларуси.
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«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице
Новости Беларуси. Речица принимает праздник тружеников села Гомельской области «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обойдется там и без...
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