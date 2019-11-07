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«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»
Источник материала: СТВ
Необычный заезд показали в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
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Необычный заезд показали в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Теперь я понимаю, почему человек, который однажды сел за руль такого грузовика – очень...
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