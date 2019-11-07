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«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»

08.11.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Необычный заезд показали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Теперь я понимаю, почему человек, который однажды сел за руль такого грузовика – очень сложно ему потом отказаться от этого всего. Это такое! Наркотик!

«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»

«Это вселяет в тебя такую мужскую силу». Покатались на МАЗе с пилотом «Дакара»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Здесь две вещи: это наркотик адреналина и вот такая, как бы, по-мужски сказать, неуязвимость тебя за рулём. То есть этот автомобиль может намного больше, чем глазами может воспринять обыкновенный человек. Это вселяет в тебя такую мужскую силу, что ты его можешь… Или способен в скопе со своим автомобилем вот на такие экстремальные вещи.

Люди в материале: Сергей Вязович, Вадим Щеглов
 
 
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Необычный заезд показали в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Теперь я понимаю, почему человек, который однажды сел за руль такого грузовика – очень...
 
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