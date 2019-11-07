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Альянс находится в стадии «мозговой смерти». Эммануэль Макрон раскритиковал НАТО

08.11.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Президент Франции обрушился с критикой на НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альянс находится в стадии «мозговой смерти». Эммануэль Макрон раскритиковал НАТО

Эммануэль Макрон заявил, что альянс находится в стадии «мозговой смерти», подчеркнув при этом, что причина тому – все меньшая поддержка организации со стороны основного гаранта – США. В качестве примера Макрон упомянул решение о выводе американских сил из Сирии и операцию Турции против курдов. Вашингтон сделал эти шаги, не проконсультировавшись с союзниками по блоку.

Альянс находится в стадии «мозговой смерти». Эммануэль Макрон раскритиковал НАТО

Однако партнеры по НАТО негативно встретили слова французского лидера. В частности канцлер Германии и генсек НАТО отметили, что нет необходимости в таких жестких заявлениях.

Альянс находится в стадии «мозговой смерти». Эммануэль Макрон раскритиковал НАТО

Люди в материале: Эммануэль Макрон
 
 
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Новости Франции. Президент Франции обрушился с критикой на НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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