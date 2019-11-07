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Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию

08.11.2019 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко направится в Вену в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию

На 12 ноября запланированы его переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча пройдет в узком и широком составах. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию

Одновременно с визитом на высшем уровне в Вене будет проходить двусторонний бизнес-форум. Его итогом станет подписание документов о развитии взаимодействия по различным направлениям.

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию

Без внимания не останутся и политические вопросы. В Вене Президент Беларуси проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии депутатом Себастьяном Курцем.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Ван дер Беллен, Себастьян Курц
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко...
 
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