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Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жителю Барановичского района, который продавал несуществующие билеты на концерты, предъявлено обвинение.
Как
Средняя стоимость билетов составляла 70 рублей. Некоторые потерпевшие приобрели сразу несколько. Всего выявлено 20 эпизодов противоправных действий, ущерб оценивается более чем в 2 тысячи рублей. Потерпевшими являются жители практически всех областей Беларуси и Минска.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Молодой человек содержится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо по телефону 102.
Ранее стало известно, что жительница Могилёва оплатила билет на концерт, но не получила его.
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Новости Беларуси. Жителю Барановичского района, который продавал несуществующие билеты на концерты, предъявлено обвинение. Как сообщает Следственный комитет, с...
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