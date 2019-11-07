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«Здесь мы спим, отдыхаем, проводим то время, когда мы вне гонки». Показываем дом на колёсах белорусской команды «Дакара»
Источник материала: СТВ
Где живут члены команды «МАЗ-СПОРТавто», показали в программе
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Эти купе оборудованы системой кондиционирования, вентиляцией и электропитанием, светом. То есть здесь мы спим, отдыхаем, проводим то время, когда мы вне гонки. Кухонный отдел, где мы можем приготовить себе покушать, посидеть, отдохнуть, попить чай и так далее. Здесь есть всё самое необходимое – холодильник, микроволновка, чайник.
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«Здесь мы спим, отдыхаем, проводим то время, когда мы вне гонки». Показываем дом на колёсах белорусской команды «Дакара»
Где живут члены команды «МАЗ-СПОРТавто», показали в программе «В людях». Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:В спортивной команде, кроме спортивных...
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