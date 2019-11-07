21-летний мошенник предлагал купить в Интернете билеты на концерты

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 21-летний житель Барановичского района с июня по октябрь 2019 года размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей. Среди них Макс Корж, «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Эльзы».

По информации Следственного комитета, установлено 20 эпизодов противоправных действий. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 2 тыс. руб. От действий мошенника пострадали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество»). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности. Сейчас следователи разыскивают иных возможных потерпевших от действий молодого человека.