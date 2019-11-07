ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21-летний мошенник предлагал купить в Интернете билеты на концерты

08.11.2019 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

21-летний мошенник предлагал купить в Интернете билеты на концерты
Фото из открытых источников

 

Как стало известно, 21-летний житель Барановичского района с июня по октябрь 2019 года размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей. Среди них Макс Корж, «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Эльзы».

21-летний мошенник предлагал купить в Интернете билеты на концерты Минчанин обманул более 10 человек на 100 000 долларов

По информации Следственного комитета, установлено 20 эпизодов противоправных действий. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 2 тыс. руб. От действий мошенника пострадали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество»). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности. Сейчас следователи разыскивают иных возможных потерпевших от действий молодого человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты популярных исполнителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика