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«Непродуманно и неудобно»: за что иностранцы критикуют беларуские платные дороги

08.11.2019 15:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Количество платных дорог в Беларуси растет: с 1 декабря М6 станет полностью платной для иностранцев и грузовиков, сообщалось на сайте BelToll. Кроме того, к платным дорогам присоединят 62 километра трассы М-6/Е 28 МинскГродно – граница Республики Польша («Брузги») – от 134-го до 196-го километров. Что об этом думают беларусы, примерно понятно, но как насчет иностранцев? На эту тему «Автобизнес» поговорил с жителем Нидерландов Ником: мы публикуем беседу с небольшими сокращениями.

«Я снова [спустя пять лет] приехал в Беларусь на автомобиле. Путь пролегал через Берестовицу. Уже на границе меня предупредили о платных дорогах, после чего пришлось проехать до ближайшей заправки для оформления. Очень странно: куда логичнее было бы сделать пункт оплаты сразу на границе во избежание казусов. <...> Женщина, которая занималась документами, не говорит по-английски. Не знаю, как бы оформлял документы, если бы не моя русскоговорящая девушка. <...>

Примерно через месяц моя девушка вновь поехала в Беларусь. Во время нахождения в стране на ее номер телефона позвонили из BelToll. Почему на ее, если номер в договоре был указан мой? Так или иначе, но организация интересовалась, почему на мое имя зарегистрировано два номерных знака и два бортовых устройства.

Как выяснилось в дальнейшем, произошло следующее. Во время первой поездки в Беларусь я не сдал бортовое устройство, но осталось лежать в автомобиле вместе с другими вещами. Оно было благополучно забыто, а затем вместе со всеми вещами перекочевало из старого автомобиля в новый. При этом, несмотря на прошедшее время, оно пыталось работать и во время последней поездки, чем сбило с толку. Хорошо, что обошлось без штрафов.

В целом система показалась мне совершенно непродуманной и неудобной. В той же Польше или Франции на платных дорогах действуют пропускные пункты. Может, это и создает очереди, зато есть уверенность в том, что проблем не будет. В Нидерландах платных дорог и вовсе нет. Здесь же приходится постоянно загружать мозг ненужной информацией. <...>

А если вдруг на каком-то этапе что-то пошло не так, нужно быть готовым заплатить круглую сумму. 100 евро за одну «рамку» – это много. За одну поездку можно получить такой штраф, который даже для нидерландских зарплат будет огромным. <...> Cистема платных дорог – это нечто. И вопрос даже не в ценах. Я уже не вспомню, сколько пришлось отдать за проезд, потому что в голове сидит одна мысль: это было не дорого – это было тупо».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Количество платных дорог в Беларуси растет: с 1 декабря М6 станет полностью платной для иностранцев и грузовиков, сообщалось на сайте BelToll. Кроме того, к платным...
 
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