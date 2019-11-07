Слухи подтвердились: adidas и Prada устроят коллаборацию

Источник материала: KYKY

Долгое время модники мира сего множили слухи о том, что два бренда – adidas и Prada – выпустят совместную коллекцию одежды. Теперь мы знаем, что это правда: информацию бренды подтвердили в соцсетях.

Правда, никакие детали сотрудничества и уж тем более даты выхода линейки одежды (и одежды ли?) для широких масс пока не разглашаются. Но, судя по фотографии, резонно предположить, что результатом совместной работы adidas и Prada могут стать кроссовки. Также есть информация, что бренды разрабатывают две пары обуви в трех цветовых вариантах — модели adidas Prada Sailing. Обойдутся кроссовки в 350 долларов за пару.

Но что уж мы точно знаем наверняка, меха не предвидится: еще весной 2019-го итальянский дом моды Prada SpA объявил о намерении отказаться от использования натурального меха в своих продуктах.