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Слухи подтвердились: adidas и Prada устроят коллаборацию

08.11.2019 14:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Долгое время модники мира сего множили слухи о том, что два бренда – adidas и Prada – выпустят совместную коллекцию одежды. Теперь мы знаем, что это правда: информацию бренды подтвердили в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Pradaforadidas @adidas @adidasoriginals. Coming soon. Link in bio.

Публикация от Prada (@prada)

Правда, никакие детали сотрудничества и уж тем более даты выхода линейки одежды (и одежды ли?) для широких масс пока не разглашаются. Но, судя по фотографии, резонно предположить, что результатом совместной работы adidas и Prada могут стать кроссовки. Также есть информация, что бренды разрабатывают две пары обуви в трех цветовых вариантах — модели adidas Prada Sailing. Обойдутся кроссовки в 350 долларов за пару.

Но что уж мы точно знаем наверняка, меха не предвидится: еще весной 2019-го итальянский дом моды Prada SpA объявил о намерении отказаться от использования натурального меха в своих продуктах.

 
 
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Долгое время модники мира сего множили слухи о том, что два бренда – adidas и Prada – выпустят совместную коллекцию одежды. Теперь мы знаем, что это правда: информацию...
 
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