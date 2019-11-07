Источник материала: Новости Волковыска

Белтелерадиокомпания с 11 ноября представит вниманию зрителей украинский сериал «Слуга народа». Все сезоны этого многосерийного фильма зрители Беларусь 1 смогут увидеть в вечерний прайм-тайм - в 20.00 с понедельника по пятницу, сообщает БЕЛТА.

Может ли стать президентом простой человек из народа - учитель истории из Украины Василий Голобородько, который ездит на работу на велосипеде, живет в обычной квартире, периодически берет в долг деньги у друзей? Сможет ли он побороть коррупцию? Выстоит ли он против нечестных противников? Изменится ли жизнь людей к лучшему?

Сериал «Слуга народа», созданный студией «Квартал 95», выходил в Украине с ноября 2015 года по март 2019-го. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В многосерийной ленте режиссера Алексея Кирющенко также снялись Станислав Боклан, Виктор Сарайкин, Екатерина Кистень, Наталия Сумская, Галина Безрук, Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов и другие.