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Технология печатной электроники Jaguar Land Rover может кардинально изменить облик салонов автомобилей

08.11.2019 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский автопроизводитель собирается внедрить технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре (LESA, сокращение от Lightweight Electronics in Simplified Architecture) при создании интерьеров будущих автомобилей.


Сейчас данное решение применяется в портативных электронных устройствах и изогнутых OLED-телевизорах. Технология LESA позволит Jaguar Land Rover производить дисплеи, интегрированные в декоративную отделку салона (например, в деревянных панелях) и отображающие информацию только в случае необходимости. Также с ее помощью владельцы смогут изменять цвет панелей в соответствии со своими предпочтениями.


Разработчики отмечают, что система печатной электроники также позволит сократить вес бортовой электроники, поскольку исключается необходимость в дополнительном пространстве для размещения блоков управления (например, освещением или климат-контролем). Управление будет осуществляется с помощью отпечатанных на поверхности элементов. Новая технология также позволит установить в автомобиль солнечные панели без увеличения его общей массы.

Британцы уже успешно испытали LESA на прототипе приборной панели, добившись сокращения общего веса конструкции на 60% и минимизировав размеры элементов с 50 до 3,5 мм.

 
 
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Британская компания объявила о намерении внедрить так называемую технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре (LESA) при создании интерьеров будущих...
 
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