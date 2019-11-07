Технология печатной электроники Jaguar Land Rover может кардинально изменить облик салонов автомобилей

Источник материала: Tut.by

Британский автопроизводитель собирается внедрить технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре (LESA, сокращение от Lightweight Electronics in Simplified Architecture) при создании интерьеров будущих автомобилей.





Сейчас данное решение применяется в портативных электронных устройствах и изогнутых OLED-телевизорах. Технология LESA позволит Jaguar Land Rover производить дисплеи, интегрированные в декоративную отделку салона (например, в деревянных панелях) и отображающие информацию только в случае необходимости. Также с ее помощью владельцы смогут изменять цвет панелей в соответствии со своими предпочтениями.





Разработчики отмечают, что система печатной электроники также позволит сократить вес бортовой электроники, поскольку исключается необходимость в дополнительном пространстве для размещения блоков управления (например, освещением или климат-контролем). Управление будет осуществляется с помощью отпечатанных на поверхности элементов. Новая технология также позволит установить в автомобиль солнечные панели без увеличения его общей массы.

Британцы уже успешно испытали LESA на прототипе приборной панели, добившись сокращения общего веса конструкции на 60% и минимизировав размеры элементов с 50 до 3,5 мм.