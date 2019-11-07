Эксперты в США предрекли миллениалам раннюю смерть и плохое здоровье

Источник материала: Tut.by

Миллениалы (люди, родившиеся в 1981—1996 годах) теряют здоровье быстрее и имеют меньшую продолжительность жизни, чем предыдущее поколение. Об этом сообщается в докладе ассоциации медицинских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association в США.



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В докладе отмечается, что хотя миллениалы являются самым большим, наиболее образованным и сплоченным поколением, у них наблюдаются серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. «Если нынешние темпы снижения здоровья миллениалов не ослабнут, то долгосрочные последствия для экономики США могут быть серьезными», — предупреждают авторы.

Миллениалы с возрастом замечают, что их здоровье ухудшается быстрее, чем у предыдущего поколения. Это касается как физического здоровья, например, наличия гипертонии и высокого уровня холестерина, так и ментального состояния (тяжелая депрессия и гиперактивность).

Отмечается, что уровень смертности у миллениалов на 40% выше, чем у поколения Х, то есть, людей, родившихся с 1965 по 1979 годы. Поэтому в ближайшем будущем расходы на здравоохранение вырастут на 33% по сравнению с тратами на представителей поколения Х в соответствующем возрасте.

К тому же плохое состояние здоровья не позволит миллениалам вносить такой же вклад в экономику, как предыдущее поколение. Согласно самым неблагоприятным прогнозам, более низкий уровень здоровья будет стоить миллениалам на 4500 долларов в год больше, чем было у их родителей в аналогичном возрасте.

В период с 2014 по 2017 год распространенность тяжелой депрессии гиперактивности среди миллениалов выросла примерно на 30%. Более того, случайные смерти, в том числе из-за передозировки и самоубийства, были причиной 60% смертей среди 25−29 лет в 2017 году. На поколение до 2002 года на эти две причины приходилось менее половины всех смертей в одной возрастной когорте.

В докладе также отмечается, что миллениалы с высоким уровнем доходов обладают лучшим здоровьем. Таким образом, получается замкнутый круг: из-за проблем со здоровьем поколения экономика может замедлиться, что приведет к проблемам с финансами и дальнейшему ухудшению здоровья миллениалов.