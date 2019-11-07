«Фестиваль профессий». Прошла профориентационная встреча учащихся учреждений образования Несвижского района с представителями высших учебных заведений Беларуси

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Хорошей традицией стали ежегодные профориентационные встречи учащихся учреждений образования Несвижского района

с представителями высших учебных заведений Беларуси.





Так, 23 октября около 300 старшеклассников посетили мероприятие «Фестиваль профессий», на которое были приглашены представители ведущих вузов Республики Беларусь: Белорусского государственного технологического университета, Барановичского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины, Гродненского государственного аграрного университета, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Военной академии Республики Беларусь и других.

В рамках мероприятия будущие абитуриенты познакомились с перечнем факультетов и специальностей, правилами приема, проходными баллами и условиями поступления. В завершение встречи учащиеся получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, а также информационные буклеты учреждений.

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором до-школьного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму

Несвижского райисполкома.

Фото Ольги МАРЧЕНКО.