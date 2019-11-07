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«Фестиваль профессий». Прошла профориентационная встреча учащихся учреждений образования Несвижского района с представителями высших учебных заведений Беларуси

08.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Хорошей традицией стали ежегодные профориентационные встречи учащихся учреждений образования Несвижского района

с представителями высших учебных заведений Беларуси.

«Фестиваль профессий». Прошла профориентационная встреча учащихся учреждений образования Несвижского района с представителями высших учебных заведений Беларуси

Старший преподаватель Барановичского государственного университета Н.И. Дегиль и студенты 3-4 курсов социально-педагогического факультета — отличники учебы, победители республиканских и международных олимпиад, конкурсов и конференций, авторы публикаций и учебного пособия (хрестоматия, в соавторстве)

Так, 23 октября  около  300 старшеклассников  посетили мероприятие «Фестиваль профессий», на которое были приглашены представители ведущих вузов Республики Беларусь: Белорусского государственного технологического университета, Барановичского государственного университета, Белорусского национального технического университета,  Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины, Гродненского государственного аграрного университета,  Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Военной академии Республики Беларусь и других.

В рамках мероприятия будущие абитуриенты познакомились с перечнем факультетов и специальностей, правилами приема,  проходными баллами и условиями поступления. В завершение встречи учащиеся получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, а также информационные буклеты учреждений.

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором до-школьного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму

Несвижского райисполкома.

Фото Ольги МАРЧЕНКО.


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Хорошей традицией стали ежегодные профориентационные встречи учащихся учреждений образования Несвижского района с представителями высших учебных заведений...
 
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