На «прокачке»: самые яркие и эффектные премьеры тюнинг-шоу в Лас-Вегасе

Источник материала: Tut.by

К радости энтузиастов автомобильного тюнинга каждый год в Лас-Вегасе проводится выставка SEMA, организатором которой выступает американская Ассоциация производителей специализированного оборудования. Именно здесь демонстрируется огромное количество эффектно доработанных машин, подготовленных как небольшими компаниями, так и самими автопроизводителями.

Последние, к слову, в последние годы принимают в мероприятии активное участие, готовя «прокачанные» версии своих моделей с использованием фирменных аксессуаров и или при содействии сторонних компаний. Одни из самых интересных проектов на SEMA привозят, разумеется, американские автогиганты.



Chevrolet E-10 Concept

О переведенном на электротягу Ford Mustang AUTO.TUT.BY уже рассказывал , но кроме него необычным дебютом отметилась и Chevrolet. Компания установила электрическую начинку в пикап C-10 1962 года.



Chevrolet E-10 Concept



Chevrolet E-10 Concept

Этот электрический рестомод называется E-10 Concept. В его недрах скрывается пара электродвигателей и два блока 400-вольтовых батарей (на 60 кВтч каждая), а в трансмиссии используется не одно- или двухступенчатый редуктор, а четырехскоростной «автомат» SuperMatic 4L75-E. Установка мощностью 450 лошадиных сил позволяет E-10 разгоняться до 60 миль/час (97 км/ч) примерно за 5 секунд, а вот о запасе хода на одной зарядке в Chevrolet скромно умолчали. Также пикап получил диодную светотехнику и дисплеи вместо оригинальной приборной панели.



Mopar Dodge Challenger Drag Pak



Mopar Dodge Challenger Drag Pak

Компания Dodge, совместно с подразделением Mopar, занимающимся доработкой серийных моделей Fiat Chrysler, представила купе Challenger Drag Pak, максимально приспособленное для дрэг-рейсинга. Такая версия Challenger имеет 5,8-литровый V8 Hemi (параметры мотора не разглашаются) в паре с усиленным 3-ступенчатым «автоматом» T300, неразрезной задний мост, специальные покрышки, рампу с дополнительными колесиками на корме, вваренный каркас безопасности и тормозной парашют. Стихия этой машины — популярные в Америке гонки на четверть мили: такую дистанцию Challenger Drag Pak, тираж которого составит 50 единиц, должно проехать за 7,5 секунд.



SpeedKore Dodge Charger

Не менее интересен другой Dodge, покрасовавшийся на тюнинг-шоу — это новый проект компании SpeedKore, представляющий собой доработанную версию нынешнего седана Charger. 6,2-литровый V8 под капотом лишился стандартного механического нагнетателя, зато появились сразу два более производительных турбокомпрессора, благодаря чему агрегат удалось форсировать до 1546 лошадиных сил!



SpeedKore Dodge Charger



SpeedKore Dodge Charger

Вдобавок установлена выхлопная система MagnaFlow Competition Series, из прочих особенностей «прокачанного» Charger — полный привод Hellraiser Performance и изготовленные из углепластика различные компоненты, включая расширители колесных арок, новые бамперы, капот, задний спойлер и диффузор.



Hennessey Resurrection



Hennessey Resurrection

Фирма Hennessey заявилась на шоу в Неваде с купе Resurrection — пожалуй, самой экстремальной версией Chevrolet Camaro. По сути, это эволюция «двухдверки» Exorcist , представленной компанией из Техаса в 2017 году — сами разработчики хвастаются, что создали первый в своем роде «hyper muscle-car». Обратимся к обнародованным цифрам: основательно доработанная V-образная компрессорная «восьмерка» развивает 1200 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента, с места до 97 км/ч машина срывается за 2,3 секунды, заезд на четверть мили у Resurrection займет 9,5 секунд, а «максималка» достигает 354 км/ч.

Тираж нового детища Hennessey ограничен 24 экземплярами — каждый обойдется заказчику в 200 тысяч долларов.



Ringbrothers Valkyrja



Ringbrothers Valkyrja

Очередной эффектный рестомод привезла в Лас-Вегас компания Ringbrothers. Называется он Valkyrja — в этот раз умельцы из Ringbrothers разобрали на части и собрали заново с использованием измененной начинки Chevrolet Camaro 1969 года выпуска. Купе получило доработанный Wegner Motorsports мотор LS3 V8 — агрегат объемом 6,8 л оснащен приводным нагнетателем Whipple и развивает 902 «лошадки». Среди прочих особенностей — подвеска от Detroit Speed Engineering изготовленные методом 3D-печати детали и кузовные элементы из углепластика (капот, крыша, корпуса зеркал и аэродинамическое оперение). Сразу после выставки Valkyrja отправится к своему заказчику в Бельгии.



Shelby Super Snake F-150



Shelby Super Snake F-150

Эффектная новинка фирмы Shelby American создана на основе пикапа Ford F-150. Концептуальный проект называется Super Snake Sport F-150 и должен привлечь внимание в первую очередь консервативной публики, скучающей по мотору V8, которым оснащался пикап F-150 Raptor прежнего поколения (сейчас у «грузовичка» место под капотом занимает 3,5-литровый турбо-V6). Показанный в Лас-Вегасе шоу-кар оснащен 755-сильной «восьмеркой» с приводным нагнетателем, а пакет доработок включает также выпускную систему фирмы Borla, «злой» обвес, заниженную подвеску и оригинальные 22-дюймовые колесные диски.



Shelby Super Snake F-150

Рано или поздно Super Snake Sport F-150 должен пойти в производство, но речь, разумеется, будет идти о штучной партии машин — так, тираж прежнего Super Snake 2017 года составил всего 150 единиц.



Nissan Frontier Desert Runner

Было что показать на SEMA и японским производителям. Так, Nissan, заручившись поддержкой MA Motorsports, показала пикап Frontier Desert Runner, у которого штатный четырехлитровый V6 заменили на Endurance V8 объемом 5,6 л. Этим мотором оснащается пикап Titan , но для Frontier Desert Runner его доработали — в частности, его оснастили турбокомпрессором Garrett GTX3584RS и новыми распредвалами Jim Wolf Technology.



Nissan Frontier Desert Runner



Nissan Frontier Desert Runner

В итоге двигатель развивает 608 сил и 949 Нм крутящего момента. В пару ему положена 6-ступенчатая «механика», а улучшить проходимость пикапа призваны новые подвеска и бамперы, увеличивающие углы въезда и съезда, а также внедорожные шины BFGoodrich Baja T/A.



Toyota Avalon TRD Pro Concept



Toyota Avalon TRD Pro Concept

Седан Toyota Avalon TRD Pro построен подразделением TRD (Toyota Racing Development) совместно с компанией DG-Spec, выпускающей запчасти и аксессуары для гоночных автомобилей. В результате получился один из самых быстрых переднеприводных седанов в мире, созданный для трековых соревнований. От исходного Avalon здесь остался разве что кузов, получивший новый обвес и некоторые панели из углепластика — под ним скрываются доработанное шасси и 3,5-литровый мотор V6, форсированный до 330 лошадиных сил.



Toyota GR Supra HyperBoost Edition



Toyota GR Supra HyperBoost Edition

Также SEMA помогла Toyota привлечь внимание к возможностям по индивидуализации модели Supra. В Лас-Вегасе был представлен целый квинтет шоу-каров на основе спорткара нового поколения , самым впечатляющим из которых оказался GR Supra HyperBoost Edition. Экстремальное купе имеет развитый аэродинамический обвес из карбона, включающий крупное антикрыло, заниженную подвеску с компонентами KW, тормозные механизмы Brembo, 20-дюймовые колесные диски Lightspeed Racing и модифицированную рядную «шестерку», отдачу которой удалось поднять с 340 до впечатляющих 750 лошадиных сил! Точных динамических характеристик GR Supra HyperBoost Edition не приводится.