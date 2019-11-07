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На «прокачке»: самые яркие и эффектные премьеры тюнинг-шоу в Лас-Вегасе
Источник материала: Tut.by
К радости энтузиастов автомобильного тюнинга каждый год в Лас-Вегасе проводится выставка SEMA, организатором которой выступает американская Ассоциация производителей специализированного оборудования. Именно здесь демонстрируется огромное количество эффектно доработанных машин, подготовленных как небольшими компаниями, так и самими автопроизводителями.
Последние, к слову, в последние годы принимают в мероприятии активное участие, готовя «прокачанные» версии своих моделей с использованием фирменных аксессуаров и или при содействии сторонних компаний. Одни из самых интересных проектов на SEMA привозят, разумеется, американские автогиганты.
О переведенном на электротягу Ford Mustang AUTO.TUT.BY уже
Этот электрический рестомод называется E-10 Concept. В его недрах скрывается пара электродвигателей и два блока 400-вольтовых батарей (на 60 кВтч каждая), а в трансмиссии используется не одно- или двухступенчатый редуктор, а четырехскоростной «автомат» SuperMatic 4L75-E. Установка мощностью 450 лошадиных сил позволяет E-10 разгоняться до 60 миль/час (97 км/ч) примерно за 5 секунд, а вот о запасе хода на одной зарядке в Chevrolet скромно умолчали. Также пикап получил диодную светотехнику и дисплеи вместо оригинальной приборной панели.
Компания Dodge, совместно с подразделением Mopar, занимающимся доработкой серийных моделей Fiat Chrysler, представила купе Challenger Drag Pak, максимально приспособленное для дрэг-рейсинга. Такая версия Challenger имеет 5,8-литровый V8 Hemi (параметры мотора не разглашаются) в паре с усиленным 3-ступенчатым «автоматом» T300, неразрезной задний мост, специальные покрышки, рампу с дополнительными колесиками на корме, вваренный каркас безопасности и тормозной парашют. Стихия этой машины — популярные в Америке гонки на четверть мили: такую дистанцию Challenger Drag Pak, тираж которого составит 50 единиц, должно проехать за 7,5 секунд.
Не менее интересен другой Dodge, покрасовавшийся на тюнинг-шоу — это новый проект компании SpeedKore, представляющий собой доработанную версию нынешнего седана Charger. 6,2-литровый V8 под капотом лишился стандартного механического нагнетателя, зато появились сразу два более производительных турбокомпрессора, благодаря чему агрегат удалось форсировать до 1546 лошадиных сил!
Вдобавок установлена выхлопная система MagnaFlow Competition Series, из прочих особенностей «прокачанного» Charger — полный привод Hellraiser Performance и изготовленные из углепластика различные компоненты, включая расширители колесных арок, новые бамперы, капот, задний спойлер и диффузор.
Фирма Hennessey заявилась на шоу в Неваде с купе Resurrection — пожалуй, самой экстремальной версией Chevrolet Camaro. По сути, это эволюция «двухдверки»
Тираж нового детища Hennessey ограничен 24 экземплярами — каждый обойдется заказчику в 200 тысяч долларов.
Очередной эффектный рестомод привезла в Лас-Вегас компания Ringbrothers. Называется он Valkyrja — в этот раз умельцы из Ringbrothers разобрали на части и собрали заново с использованием измененной начинки Chevrolet Camaro 1969 года выпуска. Купе получило доработанный Wegner Motorsports мотор LS3 V8 — агрегат объемом 6,8 л оснащен приводным нагнетателем Whipple и развивает 902 «лошадки». Среди прочих особенностей — подвеска от Detroit Speed Engineering изготовленные методом 3D-печати детали и кузовные элементы из углепластика (капот, крыша, корпуса зеркал и аэродинамическое оперение). Сразу после выставки Valkyrja отправится к своему заказчику в Бельгии.
Эффектная новинка фирмы Shelby American создана на основе пикапа Ford F-150. Концептуальный проект называется Super Snake Sport F-150 и должен привлечь внимание в первую очередь консервативной публики, скучающей по мотору V8, которым оснащался пикап F-150 Raptor прежнего поколения (сейчас у «грузовичка» место под капотом занимает 3,5-литровый турбо-V6). Показанный в Лас-Вегасе шоу-кар оснащен 755-сильной «восьмеркой» с приводным нагнетателем, а пакет доработок включает также выпускную систему фирмы Borla, «злой» обвес, заниженную подвеску и оригинальные 22-дюймовые колесные диски.
Рано или поздно Super Snake Sport F-150 должен пойти в производство, но речь, разумеется, будет идти о штучной партии машин — так, тираж прежнего
Было что показать на SEMA и японским производителям. Так, Nissan, заручившись поддержкой MA Motorsports, показала пикап Frontier Desert Runner, у которого штатный четырехлитровый V6 заменили на Endurance V8 объемом 5,6 л. Этим мотором оснащается
В итоге двигатель развивает 608 сил и 949 Нм крутящего момента. В пару ему положена 6-ступенчатая «механика», а улучшить проходимость пикапа призваны новые подвеска и бамперы, увеличивающие углы въезда и съезда, а также внедорожные шины BFGoodrich Baja T/A.
Седан Toyota Avalon TRD Pro построен подразделением TRD (Toyota Racing Development) совместно с компанией DG-Spec, выпускающей запчасти и аксессуары для гоночных автомобилей. В результате получился один из самых быстрых переднеприводных седанов в мире, созданный для трековых соревнований. От исходного Avalon здесь остался разве что кузов, получивший новый обвес и некоторые панели из углепластика — под ним скрываются доработанное шасси и 3,5-литровый мотор V6, форсированный до 330 лошадиных сил.
Также SEMA помогла Toyota привлечь внимание к возможностям по индивидуализации модели Supra. В Лас-Вегасе был представлен целый квинтет шоу-каров на основе
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К радости энтузиастов автомобильного тюнинга каждый год в Лас-Вегасе проводится выставка SEMA, организатором которой выступает американская Ассоциация...
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