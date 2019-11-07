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Горецкая сельхозакадемия подписала договор о сотрудничестве с "ЛНР"

08.11.2019 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» и «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» подписали договор о сотрудничестве, сообщила 5 ноября пресс-служба так называемого министерства образования и науки ЛНР.

Как уточняет образовательное министерство сепаратистов, договор подписан в рамках интеграции луганского университета «в мировое научно-образовательное пространство».

Стороны договорились совместно проводить научные и творческие исследования, обмениваться информацией, издавать научную и методологическую литературу, обмениваться преподавателями и научными сотрудниками, организовывать творческие встречи, выставки и показы.


Беларусское образовательное учреждение почему-то «международным прорывом» на своем официальном сайте не поделилось. Также не сообщается, является ли идея по заключению договора с учреждением пророссийских сепаратистов личной инициативой руководства Горецкой сельхозакадемии либо ректорат получил одобрение от высшего руководства страны.

Напомним, официально Беларусь не признает сепаратистские ДНР и ЛНР и выступает за территориальную целостность Украины.
 
 
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ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» и «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного...
 
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