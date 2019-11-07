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Последний фигурант дела Кокорина и Мамаева вышел из колонии

08.11.2019 15:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу из колонии в российских Клинцах в пятницу.

Протасовицкого около колонии встречали родители и около 10 журналистов. Общаться с ними семья не стала, отец только коротко ответил на пару вопросов.

"Благодарю всех за поддержку", - сказал вышедший из колонии молодой человек, садясь во внедорожник, который тут же уехал.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины). 

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.


Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.
 
 
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Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу из колонии в российских Клинцах в...
 
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