Последний фигурант дела Кокорина и Мамаева вышел из колонии

Протасовицкого около колонии встречали родители и около 10 журналистов. Общаться с ними семья не стала, отец только коротко ответил на пару вопросов.





"Благодарю всех за поддержку", - сказал вышедший из колонии молодой человек, садясь во внедорожник, который тут же уехал.





Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины).





Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.









Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.



