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Последний фигурант дела Кокорина и Мамаева вышел из колонии
Источник материала: Партизан
Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу из колонии в российских Клинцах в пятницу.
Протасовицкого около колонии встречали родители и около 10 журналистов. Общаться с ними семья не стала, отец только коротко ответил на пару вопросов.
"Благодарю всех за поддержку", - сказал вышедший из колонии молодой человек, садясь во внедорожник, который тут же уехал.
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины).
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.
Протасовицкий отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области. В октябре Клинцовский городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.
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Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу из колонии в российских Клинцах в...
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