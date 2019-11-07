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Минчане сняли интерактивный фильм про ЛГБТК-людей. И как вам?

08.11.2019 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 ноября в Минске презентовали "Дедушке это не понравится" – первый в Беларуси интерактивный фильм про права ЛГБТ-людей

Минчане сняли интерактивный фильм про ЛГБТК-людей. И как вам?
«Правовая инициатива» сняла интерактивный правозащитный фильм – и это первый в Беларуси проект такого формата: зрители сами могут выбирать действия героев и выстраивать сюжет.

Авторы фильма говорят, что хотели показать жизненные ситуации, с которыми сталкиваются беларусские ЛГБТ люди.

– Идея фильма родилась после высказываний бывшего Министра внутренних дел о неприязни к ЛГБТ-людям, – говорит правозащитник Сергей Устинов. – Как правозащитники, мы посчитали своим долгом донести до людей, что права человека не зависят от сексуальной ориентации и их нужно уважать.

Уже к концу съемок случилось дело Николая Куприча, которого избили на почве ненависти к геям и мы добавили еще один эпизод по этой мотивам истории.

А вы можете посмотреть фильм онлайн.
 
Теги: Минск
 
 
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7 ноября в Минске презентовали "Дедушке это не понравится" – первый в Беларуси интерактивный фильм про права ЛГБТ-людей
 
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