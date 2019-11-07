kyky публикует его текст и фото. Теперь уже пошли слухи, что еще 25 гектар земли в том районе переведут в жилую застройку с аттракционами (подтверждений нет). Блогер Денис Блищ прошёлся вокруг стройки нового ресторана на территории заказника – ипубликует его текст и фото.





Честно говоря, я не понимаю, зачем бизнесмен [владелец «Тапаса» Павел] Белый решил строить ресторан на берегу Лебяжьего. Даже если вынести за скобки сложную экономику подобного заведения (есть все основания предполагать, что такие штуки напрямую деньги не приносят никогда), остается сам пруд — страшный заросший и абсолютно дикий пруд таких себе потребительских качеств, но ценный для его обитателей флоры и фауны.





Немногие знают, что Лебяжий возник как побочный продукт на месте старых торфоразработок, а лебедей в него поселили двуногие. Понравилось в заказнике не только птицам: в зарослях осоки поселились бобры, зайцы и даже лисы.









Сейчас пруд активно чистят, южный и западный берега облагораживают, а сам ресторан внешне полностью готов.





Я походил вокруг Лебяжьего ради фотосъемки и, конечно, был перехвачен охраной «Тапаса» на подступах к зданию, но все равно отснял, что нам осталось от заказника Лебяжий.





В СМИ полно статей о том, как так вышло, что в границах заказника вырос ресторан. Если свести в одну строчку, то получается так: теперь границы особо охраняемой территории не затрагивают площадку харчевни, поэтому лебеди могут не волноваться.





«Тапас» успешного предпринимателя и хоккеиста Белого построил в Минске немало объектов, но к этому посту есть смысл привязать только ЖК «Олимпик Парк» в непосредственной близости от пруда.





Компактный жилой квартал с современными зданиями и какой-то спортивной ареной сбоку. Мне вспоминается только статьей на «Онлайнере» про ребят, купивших квартиру на последнем этаже, а потом обнаруживших, что сверху строится еще один.





Так вот, жилой комплекс во многом завершен, сейчас идут работы на четвертой очереди квартала, а также по линии коттеджей. Там, где на фото стоят краны.





А в спорткомплекс рядом постоянно приезжают огромные мужики со спортивными сумками.





Ну и герой всей кутерьмы — ресторан. Пока без названия, но «Поплыли поедим» звучало бы в тему (по аналогии со скандально известным рестораном в Куропатах - прим. ред.)









Хорошо видно, что «Тапас» мощно вложился в благоустройство, замостив не только площадку в непосредственной близости от здания, но и многочисленные дорожки на подступах к нему.





После принятия пищи гости заведения смогут совершить моцион вдоль пруда. Хочу сразу дать совет особо не задерживаться, так как в урожайный год комары просто сожрут. Ну, я ж говорю, странное место для ресторана.





Застройщик выкосил немало зарослей осоки, стремясь как-то облагородить заболоченные берега пруда. На мой взгляд, это самое страшное для естественной среды обитания птиц и земноводных, что было сделано. Осока — место обитания множества пернатых и не только.





«Тапас», похоже, вложился в улучшение эстетики и восточного берега, выходящего на проспект. Один и тот же рисунок плитки и вот этот лебедь из нержавейки, стилистически схожий с инсталляциями возле спорткомплекса.





По пруду ползает страшнющая баржа с водруженным на нее экскаватором и шумными мужиками. Экскаватор опускает в воду ковш, выгребая со дна всякие говны. Это не похоже на углубление дна, а скорее очистка его от осадков.





Кроме того, на северный берег вышла прочая строительная техника. Она уже попала в прессу — это подъездной путь для доставки агрегатов к пруду. Любопытно, что в зарослях осоки виднеется катерок с флагом на борту.





Сейчас невозможно оценить глубину вторжения «Тапаса» в естественное состояние западного берега, где возведен ресторан, — мешает охрана. Издалека видно, что облагораживание там сделано капитальное с полной или значительной вырубкой осоки. Как я уже писал, это наибольший ущерб для заказника (ну, теперь типа уже не заказника).





Комары, вы знаете, что делать...









Справка БП. Владелец Тапаса Павел Белый играет в хоккейной сборной президента в одном звене с Александром Лукашенко и является одним из лучших бомбардиров команды. За это время "Тапас" стал одним из самых крупных застройщиков Минска.







