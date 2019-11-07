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«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

08.11.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда обеспечили сохранность собранного урожая, приходит время позаботиться и о технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Окончание сельскохозяйственного сезона – самый что ни на есть повод заглянуть под капот комбайнов и тракторов. Из чего состоит жизнь аграриев «вне полей» и почему покой им только снится?

Тему продолжит видеоматериал Кристины Протосовицкой.

Все болезни железных лошадей механизатор с большим опытом Игорь Резкевич знает не понаслышке. Работы в поле завершили, значит, время взяться за «пациентов». Перед тем, как технику законсервировать до весны, ее тщательно обследуют. Где есть неисправности – ставят на ремонт. Иногда достаточно часа, а порой на устранение уходят недели.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Каждая неисправность свое, как говорится, показывает. Трактор начинает по-другому работать. Или не тянет. Или вообще не хочет работать. Все сразу понятно: или проблемы с топливом, или с двигателем.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

С запчастями в хозяйстве проблем нет. Правда, бывают вопросы к их качеству. Рынок большой – спрос не меньше, попадаются недобросовестные производители. А иногда и сроки поджимают.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Андрей Пушило, токарь сельхозпредприятия:
Не всегда вовремя получается, приходится долго ждать запчасть. Приходится, чтобы быстрее, самим делать. Изготавливаем по мере возможности.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

В хозяйстве раньше срока завершили все полевые работы. 95 % техники уже поставили на хранение (при том, что мехдвор насчитывает 500 единиц).

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Олег Игнатчик, главный инженер сельхозпредприятия:
После завершения такого сезона работ мы стараемся каждому агрегату уделить внимание. Подготовить к следующему году. Обновление парка ежегодно осуществляем где-то на 10-15 % от общего состава.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Сельскохозяйственный год подходит к концу. Озимые отсеяны, в хозяйстве уже сейчас продумывают посевную. Вместо свеклы будет яровой ячмень. Такая ротация благоприятно скажется на урожае. Аграриям остается только завершить подъем зяби.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Убранные площади перепахивают и уже сейчас готовят основу под урожай будущего года. Успеть нужно до первых морозов.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Дальше тендеры, закупка семян, удобрений, ядохимикатов для защиты растений.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Владимир Житкович, главный экономист сельхозпредприятия: 
В растениеводстве наступает небольшой такой период отдыха, а в животноводстве мы продолжаем работу: постоянный уход за животными, производство молока, выращивание крупного рогатого скота.

«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Это принесет выручку, от размера которой будут зависеть зарплаты работников и объемы инвестиций на будущий год. Вот и получается, что покой, он только снится людям, чьи руки всегда пахнут хлебом.

Люди в материале: Андрей Пушило, Олег Игнатчик, Кристина Протосовицкая, Владимир Житкович
 
 
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Новости Беларуси. Когда обеспечили сохранность собранного урожая, приходит время позаботиться и о технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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