Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

Источник материала: Аргументы и факты

VOLVO следовало через пункт пропуска «Козловичи» из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы.

Выяснилось, что духовых шкафов марки BOSCH фактически в грузовом отсеке находится на 53 единицы больше, чем заявлено в документах, сообщили в Брестской таможне.

Оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 70 тыс. белорусских рублей.