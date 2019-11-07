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Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

08.11.2019 16:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь
Таможенные органы Республики Беларусь

VOLVO следовало через пункт пропуска «Козловичи» из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы.

Выяснилось, что духовых шкафов марки BOSCH фактически в грузовом отсеке находится на 53 единицы больше, чем заявлено в документах, сообщили в Брестской таможне.

Оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 70 тыс. белорусских  рублей. 

В отношении польской фирмы-перевозчика начат административный процесс по ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% стоимости предмета административного правонарушения без его конфискации. 

Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь
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Партию незадекларированной техники для кухни выявили брестские таможенники.
 
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