Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

VOLVO следовало через пункт пропуска «Козловичи» из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы.
Выяснилось, что духовых шкафов марки BOSCH фактически в грузовом отсеке находится на 53 единицы больше, чем заявлено в документах, сообщили в Брестской таможне.
Оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 70 тыс. белорусских рублей.
В отношении польской фирмы-перевозчика начат административный процесс по ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% стоимости предмета административного правонарушения без его конфискации.