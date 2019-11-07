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4 авто, несколько домов и земельных участков. Топ-10 минских кандидатов в депутаты по доходам
Источник материала: Tut.by
Белорусы через 9 дней выберут новых депутатов в парламент. На депутатское кресло претендует чуть больше 520 человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие доходы за прошлый год задекларировали минские кандидаты в депутаты. Эта информация опубликована в открытых источниках. Среди лидеров по доходам оказались индивидуальный предприниматель, главный экономист госпредприятия, директор стройфирмы, экс-посол, бюджетница, руководитель общественного объединения «Белая Русь».
Самый «богатый» кандидат с 2002 года занимается предпринимательством
Из всех минских кандидатов в депутаты лидером по доходу за 2018 год оказалась предприниматель Светлана Яцыно, которая выдвигается от Либерально-демократической партии. Она указала доход за прошлый год в 362,3 тысячи рублей. По нашей информации, часть этих денег Светлана получила от продажи недвижимости. В декларации кандидат в депутаты указала, что у нее в собственности жилой дом, две половины жилых домов, два земельных участка, две половины земельных участков, автомобиль, а также доля в ООО.
Напомним, в прошлом году Светлана
Светлана зарегистрировала ИП в мае 2002 года.
На втором месте — владелец строительной компании
37-летний Дмитрий Дашкевич, который также выдвигался от Либерально-демократической партии, указал за 2018 год доход в 273,6 тысячи рублей. Кандидат в депутаты в 2012 году создал строительную компанию «Дашкевич-Строй», сейчас он выступает ее директором и учредителем.
В собственности у Дмитрий Дашкевича — две квартиры, земельный участок и капитальное строение.
На третьем месте — 31-летний кандидат
Третью строчку по уровню доходов за 2018 года занимает 31-летний Андриан Дыбовский, он выдвигался от Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Родился в Хабаровске. Его доход за прошлый год — 171,6 тысячи рублей.
Кандидат в депутаты с 2018 года зарегистрирован как ИП, а также работает начальником отдела продаж в компании «КлінМі». Андриан Дыбовский владеет 100% доли компании «СЛАВНО ГРУПП МНСК» (сфера общепита). Недвижимости в собственности нет.
Четвертое место осталось за председателем Грамады
37-летний
Игорь Борисов работает помошником директора компании «Каменит», которая занимается оптовой торговлей стройматериалами.
Пятое место. Молодой коммунист, который работает главным экономистом на госпредприятии
Доход 25-летнего главного экономиста госпредприятия «СтройМедиаПроект» Станислава Траймака за 2018 год составил 135,4 тысячи рублей. В собственности у него есть автомобиль.
Шестое место за банковским работником
Марина Ленчевская, которая работает начальником секретариата председателя правления ОАО «Сберегательный банк Беларусбанк», за 2018 год указала доход 120,4 тысячи рублей.
В собственности у Марины Ленчевской — квартира площадью 130,1 квадратных метров, легковой автомобиль, привилегированные акции уставного фонда (9990 штук) и простые акции уставного фонда (10 штук).
7 место — у бывшего посла в Турции
Экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотируется по Чкаловскому избирательному округу № 96 в Минске, за 2018 год указал доход в 8,6 тысячи рублей и 46038 евро (около 104,2 тысячи рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 8 ноября этого года). В общей сложности — около 113 тысяч рублей.
Андрей Савиных беспартийный, выдвинулся через сбор подписей избирателей и трудовой коллектив. В собственности у экс-посла — квартира в Минске.
На 8-ой строчке оказалась бюджетница
Директор Детского городка Ленинского района Минска Оксана Орлова расположилась на седьмой строчке по уровню доходов кандидатов в депутаты. Ее доход за 2018 год — 99,4 тысячи рублей. В собственности у Оксаны Орловой — квартира в Минске и земельный участок в Минской области.
9 место. Участок в Минске и доход в 83 тысячи рублей
Экс-глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько указал за 2018 год доход в 83 тысячи рублей.
В собственности у Геннадия Давыдько — одноквартирный жилой дом в Бобруйском районе, на правах пожизненного наследуемого владения имеет земельные участки в Бобруйском районе и Минске.
4 автомобиля, два дома, две квартиры. 10 место
Доход за 2018 год индивидуального предпринимателя, председателя Минской областной организации защиты потребителей Василия Островского составил 78,2 тысячи рублей. В собственности у кандидата в депутаты — квартиры площадью 85,1 и 95,39 квадратных метра, два жилых дома (66,7 и 44,8 квадратных метра), ½ доли жилого дома (79,6 квадратов), два земельных участка (0,1165 и 0,2500 гектара) і ½ доли земельного участка (0,1382 га), гараж (19,2 квадрата), 4 легковых автомобиля, 100% доли в частном транспортно-туристическом унитарном предприятии «ОстКом-Одигитрия», 100% доли в частном транспортном унитарном предприятии «ГосСла».
Те, кто не попал в топ-10
Среди других минских кандидатов в депутаты, которые не попали в топ-10 по уровню дохода за 2018 год, можно отметить замгендиректора МАЗ — управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ, технического директора предприятия Александра Гранковского. Он указал доход за прошлый год в 72,9 тысячи рублей. В собственности у него жилой дом и земельный участок в Гродненской области, квартира в Минске.
Николай Женевский, директор компании «МОГИРУС ИМПОРТ», которая занимается
При этом некоторые кандидаты в депутаты указали скромные доходы за прошлый год, а некоторые и вовсе были на иждивении.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие доходы за прошлый год задекларировали минские кандидаты в депутаты. Эта информация опубликована в открытых источниках.
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