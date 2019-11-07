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Белорусы узнали соперников в квалификации командного ЧЕ по настольному теннису
08.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сборные Беларуси по настольному теннису узнали соперников по отборочному турниру командного чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Женская сборная Беларуси в 6-й квалификационной группе сыграет с победителем II Европейских игр командой Германии, а также со спортсменками Франции.
Мужчины также попали в 6-ю группу, где их соперниками будут сборные Чехии и Португалии.
Матчи квалификации пройдут с октября по декабрь 2020 года. В финальную стадию командного континентального первенства напрямую попадут по две лучшие сборные из предварительных групп. Хозяином решающего этапа командного ЧЕ-2021 по настольному теннису будет Румыния.
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Сборные Беларуси по настольному теннису узнали соперников по отборочному турниру командного чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА. Женская...
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