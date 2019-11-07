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В литовских пунктах пропуска возможны ограничения движения

08.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В литовских пунктах пропуска возможны ограничения движения

По информации таможенной службы Литвы до 15 декабря при пересечении границы в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» ( с белорусской стороны — «Привалка», «Бенякони» и «Котловка») возможны затруднения движения. Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.   

Госпогранкомитет рекомендует гражданам, пересекающим границу с Литвой, учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном портале пограничного ведомства.

gpk.gov.by
 
 
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По информации таможенной службы Литвы до 15 декабря при пересечении границы в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» ( с белорусской стороны...
 
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