Брестчан приглашают на доклад Кристиана Ганцера о Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

5 ноября 2019 года историк Кристиан Ганцер защитил в Лейпциге кандидатскую работу по вопросам "героической обороны Брестской крепости". Рецензенты высоко оценили работу. Доклад с презентацией, которые историк читал на защите, предлагаем послушать на русском языке и брестчанам.





Следуя структуре кандидатской работы, Кристиан Ганцер будет говорить об истории событий июня 1941 года, об истории формирования и недостатках официального нарратива, а также о Мемориальном комплексе "Брестская крепость- герой".

После доклада приглашаем на дискуссию.

Предупреждаем о запрете историка на фото, аудио- и видеосъёмку доклада.

фото на обложке: Трёхарочные ворота Брестской крепости. Фото: Ханс Хартнак, 29.6.1941

Вход свободный!



когда : 12 ноября в 19.00

где: Пространство КХ, ул. Халтурина, 2/1