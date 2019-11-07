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Брестчан приглашают на доклад Кристиана Ганцера о Брестской крепости
08.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
5 ноября 2019 года историк Кристиан Ганцер защитил в Лейпциге кандидатскую работу по вопросам "героической обороны Брестской крепости". Рецензенты высоко оценили работу. Доклад с презентацией, которые историк читал на защите, предлагаем послушать на русском языке и брестчанам.
Следуя структуре кандидатской работы, Кристиан Ганцер будет говорить об истории событий июня 1941 года, об истории формирования и недостатках официального нарратива, а также о Мемориальном комплексе "Брестская крепость- герой".
После доклада приглашаем на дискуссию.
Предупреждаем о запрете историка на фото, аудио- и видеосъёмку доклада.
фото на обложке: Трёхарочные ворота Брестской крепости. Фото: Ханс Хартнак, 29.6.1941
Вход свободный!
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