|
Porsche гоняет по дорогам Беларуси с запредельной скоростью
08.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Недавно довелось поехать в Минск, и в какой-то момент на трассе М1 (объезд в сторону аэропорта) нас обошёл Porsche с какой-то совсем уж запредельной скоростью. Это было 28 октября.
А сегодня, 8 ноября, в соцсетях опубликовали видео с регистратора, и вы можете посмотреть как это выглядит с точки зрения водителя, двигающегося со скоростью около 100 километров в час. Заметить приближающийся сзади автомобиль в подобной ситуации просто нереально, что-то сделать - тоже. Ощущение не из приятных, поверьте.
Будьте осторожны и поглядывайте в зеркала, если вдруг задумали перестроение. Хотя, не поможет...
видео - https://vk.com/cpbelarus
Наверняка какой-то далеко ещё не сформировавшийся морально молодой человек получил автомобиль от богатых родителей и теперь испытывает судьбу. Не хотелось бы предсказывать исход событий в негативном ключе, но это очевидно - рано или поздно мы услышим о трагедии, которая произошла с участием этого автомобиля.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by