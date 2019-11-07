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Porsche гоняет по дорогам Беларуси с запредельной скоростью

08.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно довелось поехать в Минск, и в какой-то момент на трассе М1 (объезд в сторону аэропорта) нас обошёл Porsche с какой-то совсем уж запредельной скоростью. Это было 28 октября.

Porsche гоняет по дорогам Беларуси с запредельной скоростью

А сегодня, 8 ноября, в соцсетях опубликовали видео с регистратора, и вы можете посмотреть как это выглядит с точки зрения водителя, двигающегося со скоростью около 100 километров в час. Заметить приближающийся сзади автомобиль в подобной ситуации просто нереально, что-то сделать - тоже. Ощущение не из приятных, поверьте.

Porsche гоняет по дорогам Беларуси с запредельной скоростью

Будьте осторожны и поглядывайте в зеркала, если вдруг задумали перестроение. Хотя, не поможет...

видео - https://vk.com/cpbelarus

Наверняка какой-то далеко ещё не сформировавшийся морально молодой человек получил автомобиль от богатых родителей и теперь испытывает судьбу. Не хотелось бы предсказывать исход событий в негативном ключе, но это очевидно - рано или поздно мы услышим о трагедии, которая произошла с участием этого автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
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  Недавно довелось поехать в Минск, и в какой-то момент на трассе М1 (объезд в сторону аэропорта) нас обошёл Porsche с какой-то совсем уж запредельной скоростью. Это было...
 
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