Легковушки все еще стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС

Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 12:00, в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей выезда ожидают более 370 автомобилей.





Очереди из легковых автомобилей по-прежнему сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.





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Несмотря на то, что представители ГПК и ГТК с 6 ноября работают в усиленном режиме, очереди на границе все еще есть. По состоянию на 12:00, в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей выезда ожидают более 370 легковушек.

Так, на белорусско-литовской границе в пунктах пропуска "Котловка" и "Лоша" собралось по 50 автомобилей, в "Каменном Логе" - более 40. Самая сложная ситуация в "Беняконях": там выезда ожидают более 70 машин.

На границе с Польшей скопление легковушек наблюдается в "Брузгах", там в очереди стоят более 20 авто. Настоящий транспортный коллапс случился в пункте пропуска "Брест", где выезда из Беларуси ждут 140 машин.

На границе с Литвой и Латвией также образовались очереди из грузовиков. В пунктах пропуска скопилось более 340 фур. При этом автобусы пересекают границу без каких-либо проблем.