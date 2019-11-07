ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легковушки все еще стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС

08.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 12:00, в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей выезда ожидают более 370 автомобилей.

Легковушки все еще стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС

Очереди из легковых автомобилей по-прежнему сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Легковушки все еще стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Несмотря на то, что представители ГПК и ГТК с 6 ноября работают в усиленном режиме, очереди на границе все еще есть. По состоянию на 12:00, в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей выезда ожидают более 370 легковушек.

Так, на белорусско-литовской границе в пунктах пропуска "Котловка" и "Лоша" собралось по 50 автомобилей, в "Каменном Логе" - более 40. Самая сложная ситуация в "Беняконях": там выезда ожидают более 70 машин.

На границе с Польшей скопление легковушек наблюдается в "Брузгах", там в очереди стоят более 20 авто. Настоящий транспортный коллапс случился в пункте пропуска "Брест", где выезда из Беларуси ждут 140 машин.

На границе с Литвой и Латвией также образовались очереди из грузовиков. В пунктах пропуска скопилось более 340 фур. При этом автобусы пересекают границу без каких-либо проблем.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По состоянию на 12:00, в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей выезда ожидают более 370 автомобилей. Очереди из легковых автомобилей по-прежнему...
 
Новости дня
Новости разные
 
4 авто, несколько домов и земельных участков. Топ-10 минских кандидатов в депутаты по доходам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика