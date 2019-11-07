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В соцсетях ищут очевидцев ДТП на ул. Мошенского в Бресте
08.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 8 ноября 2019 года около 9.00 на пешеходном переходе, на Берёзовке, возле магазина Альянс был сбит мужчина, водитель скрылся. Мужчина очнулся только а больнице, не помнит как это произошло. Может кто-то видел. Звоните на номер +375336717604
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Между тем, утром было ещё ДТП на выезде из города у д. Тельмы-2, при неработающем светофоре, как сообщают водители.
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