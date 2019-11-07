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В соцсетях ищут очевидцев ДТП на ул. Мошенского в Бресте

08.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 8 ноября 2019 года около 9.00 на пешеходном переходе, на Берёзовке, возле магазина Альянс был сбит мужчина, водитель скрылся. Мужчина очнулся только а больнице, не помнит как это произошло. Может кто-то видел. Звоните на номер +375336717604

В соцсетях ищут очевидцев ДТП на ул. Мошенского в Бресте

Информации от ГАИ пока не поступало.

Между тем, утром было ещё ДТП на выезде из города у д. Тельмы-2, при неработающем светофоре, как сообщают водители.

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
 
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  Сегодня, 8 ноября 2019 года около 9.00 на пешеходном переходе, на Берёзовке, возле магазина Альянс был сбит мужчина, водитель скрылся. Мужчина очнулся только а...
 
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