В соцсетях ищут очевидцев ДТП на ул. Мошенского в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 8 ноября 2019 года около 9.00 на пешеходном переходе, на Берёзовке, возле магазина Альянс был сбит мужчина, водитель скрылся. Мужчина очнулся только а больнице, не помнит как это произошло. Может кто-то видел. Звоните на номер +375336717604





Информации от ГАИ пока не поступало.

Между тем, утром было ещё ДТП на выезде из города у д. Тельмы-2, при неработающем светофоре, как сообщают водители.