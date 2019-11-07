«Доктор Сон»: 6 из 10. В прокат вышел фильм, который сильно разочарует фанатов «Сияния»

Источник материала: Tut.by

В минском прокате вышел фильм «Доктор Сон» — продолжение культового «Сияния» по одноименному роману Стивена Кинга. AFISHA.TUT.BY уже сходила на него и рассказывает, почему вместо похода на премьеру все-таки лучше остаться дома и пересмотреть оригинальную картину Кубрика.

После трагедии в отеле «Оверлук» малыш-ясновидец Дэнни и его мать перебираются в солнечную Флориду, чтобы поскорее забыть заснеженные лабиринты и отойти от истории с отцом. Увы, не выходит и через 40 лет. В начале фильма уже взрослый Дэнни представляется нам далеко не тем человеком, у которого когда-то был полный порядок с фантазией и друзья, хоть бы даже воображаемые. Теперь это брутальный бородач, который частенько просыпается в рвоте рядом с незнакомыми женщинами и всячески поддерживает свой алкоголизм. Словом, он больше не «сияет». Голос в голове временами слышит, но только тогда, когда тот отчитывает его за какие-то проделки.

Не нужно быть особо проницательным, чтобы понять, что в первую очередь кино рассказывает о детских травмах, которые проще запить чем-то покрепче, чем побороть, и о паттернах поведения, которые прилетают нам на память от родителей. Неспроста в картине есть визуальные метафоры, где на месте отца, которого в 1980-м сыграл Джек Николсон, окажется Юэн МакГрегор — это он отвечает за образ повзрослевшего сына, который теперь пытается обойти психа-отца (равно как и режиссер «Доктора Сна» Майк Флэнеган — своего предшественника Кубрика).





В качестве главного антагониста на смену «Оверлуку» — месту, которое в фильме Кубрика питалось страхами, — приходят охотники за «сиянием». Это шайка театрально разодетых хиппи, которые бесстыдно крадут особенных детей и заставляют их в прямом смысле испускать дух — им и питаются. Это, а еще телепатия и телепортация, все дальше отдаляют картину от приквела. Зато здесь страшно хороша актриса Ребекка Фергюсон: она упивается ролью злодейки, а ее игра — одно из немногого в фильме, от чего не хочется зевнуть. На ее фоне юная дебютантка Кайли Керран, «сияющая» подруга Дэнни с волшебным именем Абра, выглядит куда более блекло — хотя, возможно, перед нами будущая Зендая.

На удивление, строить повествование у Флэнегана («Сомния», «Окулус»), который уже давно перешел с жанровым кино на «ты», как-то не получается. Хаотичные флешбэки, неряшливо введенные сюжетные линии и картонные персонажи, из-за смерти которых вы не станете плакать, только раздувают хронометраж ленты, но важности ей не придают. Конечно, сложно соответствовать завышенным ожиданиям, но что поделать, раз уж вписываешь свое имя в киноисторию рядом с Кубриком и Кингом. Кстати, последнему фильм как раз понравился , а вот «Сияние», напомним, писатель обозвал одной из худших экранизаций своих книг.





То, что у хоррора рейтинг «18+», вызывает скепсис. Местами это чисто семейное кино, сказка, которая, тем не менее, ну никак не претендует на то, чтобы из года в год появляться на экранах в канун Хеллоуина, как это вышло с «Сиянием». К жанру, кстати, тоже есть вопросы. Фильм Кубрика язык куда вероятнее повернется назвать хоррором, чем новинкой проката. А о том, что такое саспенс, авторы «Доктора Сна», похоже, даже не догадываются. Так что если рассчитывали попасть на тягучее атмосферное кино с нагнетающей музыкой — забудьте.

За два с половиной часа сердце екнет только на подъезде к отелю «Оверлук». Здесь будет культовая сцена в баре, фонтаны крови, жуткие близняшки, номер 237, выцарапанное REDЯUM, красотка в ванне… Только все это, к сожалению, вообще не работает в контексте нового фильма: кажется, будто отсылки к кубриковским эпизодам сняты только для того, чтобы попасть в трейлер и на постеры. Но знакомым призракам «Оверлука» вы все равно страшно обрадуетесь — как минимум потому, что это будет означать конец криминально затянутого сеанса.





Чтобы понять, о чем идет речь в сиквеле «Сияния», смотреть первую часть совсем не обязательно, скорее даже наоборот — иначе рискуете разочароваться. Если же все-таки не брать ленту Кубрика за эталон, то у Флэнегана получился вполне зрительский фильм, который можно посмотреть, если есть лишняя пара-тройка часов. И все-таки остается надеяться, что в ближайшее время наконец появится картина, которая остановит череду неудачных киноадаптаций Кинга с коммерческим налетом.

Когда: с 7 ноября Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 6,50 рубля КУПИТЬ БИЛЕТ