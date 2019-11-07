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Состояние богатейших людей мира сократилось впервые за три года

08.11.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совокупное состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов и составило 8,5 триллиона долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на совместное исследование UBS и PricewaterhouseCoopers (PwC).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Снижение зафиксировали впервые за три года, авторы доклада связывают это в числе прочего с усилением доллара США, торговыми разногласиями, ожиданиями низкого экономического роста и с волатильностью на рынках.

Сильнее всего сократилось совокупное состояние миллиардеров в Азии (на 8%) и к концу 2018 года составило 982 миллиарда долларов. Размер богатств российских миллиардеров UBS и PwC оценивают в 421 миллиард долларов, миллиардеров из США — 3,1 триллиона долларов.

В 2018 году миллиардеров в мире стало на 589 человек больше, теперь их, по данным исследователей, 2101.

 
 
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Совокупное состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов и составило 8,5 триллиона долларов.
 
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