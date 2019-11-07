Для души услада

Источник материала: Ивьевский край

С 7 по 10 ноября в Ивьевском музее национальных культур работает выставка «Души наслаждение» – работы членов столичного клуба «Природа и фантазия».





Более 50 лет назад художники собирались в «Доме природы» в Троицком предместье, правда, тогда это была секция «Природа и творчество». Первую экспозицию они организовали 1 октября 1968 года во Дворце профсоюзов. С тех пор выставлялись постоянно: в минских залах, на ВДНХ в Москве…

В числе прочих в «Природе и творчестве» занималась народная артистка СССР Стефания Станюта. Созданную ею бижутерию до сих пор показывают вместе с произведениями других авторов.

В конце 1980-х секция трансформировалась в клуб «Природа и фантазия». Сегодня в нем 41 человек. Это люди, для которых творчество не только хобби, но и способ хотя бы на время забыть о недугах. 18 из них инвалиды I-III групп в возрасте от 15 лет. Самой старшей, Екатерине Новиковой, скоро исполнится 95. Участники клуба всегда готовы принять новичков и обучить их всему, что умеют. Они создают произведения из корней деревьев и камней, пишут картины маслом и акварелью, вышивают пейзажи и натюрморты крестиком, гладью, лентами, работают в технике батик.