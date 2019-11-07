Как нам обустроить Марс. Отвечает Илон Маск









По мнению предпринимателя, это будет возможно только в том случае, если удастся на два порядка снизить стоимость космических запусков (сейчас средняя стоимость запуска составляет около 150 миллионов долларов).





Но даже в этом случае на создание колонии-поселения потребуется около 20 лет — из-за того, что Земля и Марс сближаются на оптимальное расстояние лишь примерно раз в два года, переброску оборудования и ресурсов придется проводить с большими интервалами.







