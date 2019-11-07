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Как нам обустроить Марс. Отвечает Илон Маск

08.11.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере оценил перспективы создания полноценного поселения на Марсе.



По мнению предпринимателя, это будет возможно только в том случае, если удастся на два порядка снизить стоимость космических запусков (сейчас средняя стоимость запуска составляет около 150 миллионов долларов). 

Но даже в этом случае на создание колонии-поселения потребуется около 20 лет — из-за того, что Земля и Марс сближаются на оптимальное расстояние лишь примерно раз в два года, переброску оборудования и ресурсов придется проводить с большими интервалами.
 
 
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Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере оценил перспективы создания полноценного поселения на Марсе.
 
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