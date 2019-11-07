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Кандидат в депутаты провела пикет с российскими флагами

08.11.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эльвира Мирсалимова, которая баллотируется в Палату представителей по Витебскому-Железнодорожному избирательному округу №19, провела пикет в Витебске с российскими флагами.

Эльвира Мирсалимова представляет организацию «Гражданское согласие», кроме того является представительницей Республиканской партии труда и справедливости и регулярно выступает на пророссийских пропагандистских сайтах, передает Белсат.



Ранее Мирсалимова высказывалась, что белорусы – это русские. Претендентка на депутатский мандат назвала Сталина великим деятелям истории и предложила поставить ему памятник в Беларуси. По мнению Мирсалимовой, это «намного большая фигура, чем вся эта польско-литовская шляхта, которую нас сегодня обязывают принимать как якобы белорусских деятелей».

Правозащитник Влад Лабкович отмечает, что нарушения в ее действиях с юридической точки зрения нет.

«Дело в том, что это сложный вопрос. Символика соседнего государства у нас не является правонарушением. Другое дело, что за использование бело-красно-белых флагов выносятся предупреждения или привлекаются к ответственности. Но белорусское законодательство не запрещает использование российской символики», – отмечает Влад Лабкович.
 
Теги: Витебск
 
 
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Эльвира Мирсалимова, которая баллотируется в Палату представителей по Витебскому-Железнодорожному избирательному округу №19, провела пикет в Витебске с...
 
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