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Мошенник продавал билеты на несуществующие концерты звезд

08.11.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты популярных исполнителей.

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района, в период с июня 2019 года по октябрь 2019 года, размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как "Макс Корж", "Ленинград", "Руки вверх" и "Океан Эльзы". 

Средняя цена, по которой продавались "билеты", составляла 70 рублей, некоторые потерпевшие приобретали их несколько.

Установлено 20 эпизодов противоправных действий, в ходе которых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму свыше Br2 тыс. При этом потерпевшими стали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.



Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.
 
Теги: Минск
 
 
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Брестские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты популярных исполнителей.
 
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