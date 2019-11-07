Глеб объявил, когда завершит карьеру. К нему приедет Фабрегас

Источник материала: Tut.by

В свежем выпуске футбольный блогер КраСава приехал в Минск, где встретился с Александром Глебом. Самый известный белорусский футболист рассказал, когда хочет завершить карьеру и кто приедет на его последний матч.





Полузащитник «Ислочи» сообщил, что по окончании сезона закончит карьеру.

— В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался — захотелось еще подвигаться.

— То есть ты реально еще хочешь двигаться?

— После этого сезона двигаться больше не хочу.

— То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?

— Да, все, хватит, — сказал Глеб.

Позже он рассказал, что свой прощальный матч проведет следующим летом, и на него приедет его коллега по «Арсеналу» — Сеск Фабрегас.



