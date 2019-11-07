|
Глеб объявил, когда завершит карьеру. К нему приедет Фабрегас
Источник материала: Tut.by
В свежем выпуске футбольный блогер КраСава приехал в Минск, где
Полузащитник «Ислочи» сообщил, что по окончании сезона закончит карьеру.
— В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался — захотелось еще подвигаться.
— То есть ты реально еще хочешь двигаться?
— После этого сезона двигаться больше не хочу.
— То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?
— Да, все, хватит, — сказал Глеб.
Позже он рассказал, что свой прощальный матч проведет следующим летом, и на него приедет его коллега по «Арсеналу» — Сеск Фабрегас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом он рассказал блогеру КраСаве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)