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Глеб объявил, когда завершит карьеру. К нему приедет Фабрегас

08.11.2019 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В свежем выпуске футбольный блогер КраСава приехал в Минск, где встретился с Александром Глебом. Самый известный белорусский футболист рассказал, когда хочет завершить карьеру и кто приедет на его последний матч.


Полузащитник «Ислочи» сообщил, что по окончании сезона закончит карьеру.

— В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался — захотелось еще подвигаться.

— То есть ты реально еще хочешь двигаться?

— После этого сезона двигаться больше не хочу.

— То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?

— Да, все, хватит, — сказал Глеб.

Позже он рассказал, что свой прощальный матч проведет следующим летом, и на него приедет его коллега по «Арсеналу» — Сеск Фабрегас.


 
Теги: Минск
 
 
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