Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.
|
Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября
08.11.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)