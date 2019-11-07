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Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября

08.11.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября
Фото из открытых источников

Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
В субботу, 9 ноября, в Беларуси будет облачно, днем по юго-западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный, по востоку порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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