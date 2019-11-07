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Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Кыргызстана. Взрывы прогремели в кафе в центре Бишкека: один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвой стала сотрудница заведения. Она скончалась на месте от полученных ожогов. По словам очевидцев, последовательно раздались три взрыва, после чего в кафе вспыхнул сильный пожар. Спасателям удалось потушить огонь, сейчас идет разбор завалов.
Следователи заявили, что причиной ЧП стал взрыв неисправных газовых баллонов, которые были установлены на кухне.
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Новости Кыргызстана. Взрывы прогремели в кафе в центре Бишкека: один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой стала...
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