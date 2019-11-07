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Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали

08.11.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кыргызстана. Взрывы прогремели в кафе в центре Бишкека: один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали

Жертвой стала сотрудница заведения. Она скончалась на месте от полученных ожогов. По словам очевидцев, последовательно раздались три взрыва, после чего в кафе вспыхнул сильный пожар. Спасателям удалось потушить огонь, сейчас идет разбор завалов.

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали

Следователи заявили, что причиной ЧП стал взрыв неисправных газовых баллонов, которые были установлены на кухне.

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали

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Новости Кыргызстана. Взрывы прогремели в кафе в центре Бишкека: один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой стала...
 
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