Голосование на президентских выборах в Румынии пройдёт 10 ноября

Источник материала: СТВ

Новости Румынии. Румыния готовится к президентским выборам. Голосование пройдет в воскресенье, однако состоится в условиях серьезной политической нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Всего несколько дней назад в стране было сформировано новое правительство во главе с Людовиком Орбаном. Оно получило вотум доверия в парламенте, несмотря на бойкот заседания со стороны значительной части депутатов.





Эксперты прогнозируют, что выборы состоятся в два тура.