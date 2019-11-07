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Голосование на президентских выборах в Румынии пройдёт 10 ноября
Источник материала: СТВ
Новости Румынии. Румыния готовится к президентским выборам. Голосование пройдет в воскресенье, однако состоится в условиях серьезной политической нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего несколько дней назад в стране было сформировано новое правительство во главе с Людовиком Орбаном. Оно получило вотум доверия в парламенте, несмотря на бойкот заседания со стороны значительной части депутатов.
Эксперты прогнозируют, что выборы состоятся в два тура.
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Новости Румынии. Румыния готовится к президентским выборам. Голосование пройдет в воскресенье, однако состоится в условиях серьезной политической...
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