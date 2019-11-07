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В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 ноября около девяти утра в деревне Боровка Лепельского района произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажки.
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Со второго и третьего этажей с использованием трехколенной и автолестницы были эвакуированы трое взрослых и ребёнок.
Пожар потушен. В результате происшествия закопчены стены и потолок, в жилой комнате повреждён диван.
Причина пожара выясняется.
На прошлой неделе в Речицком районе на пожаре погиб человек.
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Новости Беларуси. 8 ноября около девяти утра в деревне Боровка Лепельского района произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажки. По сведениям Витебского ОУМЧС, в...
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