ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии

08.11.2019 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В восточной части Германии обрушилась шахта. 35 горняков оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии

Они успели спрятаться в безопасном помещении на глубине более 700 метров. В ходе многочасовой операции всех их удалось спасти. Двум рабочим потребовалась госпитализация. Врачи уверяют, что их жизни ничто не угрожает.

Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии

На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты выяснили, что обрушение произошло из-за взрыва газообразной смеси.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. В восточной части Германии обрушилась шахта. 35 горняков оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мартин Сайдик назвал новую дату разведения сил в Петровском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дисконт лакост в Москве адреса в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика