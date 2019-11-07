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Мартин Сайдик назвал новую дату разведения сил в Петровском
Источник материала: СТВ
Новости мира. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени трехсторонней контактной группы назвал новую дату разведения сил в Петровском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление размещено на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: суббота, 9 ноября, в полдень по киевскому времени.
Также уточняется, что о начале возобновленного отвода сил и средств в районе Петровского договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
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Новости мира. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени трехсторонней контактной группы назвал новую дату разведения сил в Петровском, сообщили в программе...
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