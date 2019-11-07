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Мартин Сайдик назвал новую дату разведения сил в Петровском

08.11.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени трехсторонней контактной группы назвал новую дату разведения сил в Петровском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик назвал новую дату разведения сил в Петровском

Такое заявление размещено на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: суббота, 9 ноября, в полдень по киевскому времени.

Мартин Сайдик назвал новую дату разведения сил в Петровском

Также уточняется, что о начале возобновленного отвода сил и средств в районе Петровского договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Люди в материале: Мартин Сайдик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени трехсторонней контактной группы назвал новую дату разведения сил в Петровском, сообщили в программе...
 
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