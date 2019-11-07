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Хотел показать, как так вышло. Ребёнок проглотил ключ, а затем – монетку

08.11.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может быть проще, чем повторить то, что ты уже сделал? Вообще, зависит от уровня сложности, конечно. Кому-то, например, удаётся ожить после 14 минут клинической смерти, выиграть в лотерею, а затем, показывая, как это получилось, выиграть в лотерею ещё раз. Это, кстати, история австралийца Билла Моргана. 

Пользователь Reddit рассказала, что один из её детей во время игры в видеоигры был очень взбудоражен и в какой-то момент случайно проглотил ключ. На следующий день ребёнок решил показать младшему брату, как всё случилось. Он взял монетку и… проглотил её тоже. 

Хотел показать, как так вышло. Ребёнок проглотил ключ, а затем – монетку
Фото: reddit.com/user/StumpedatUserName 

После этого родители отвезли сына в больницу и сделали рентген. Врачи задали множество вопросов, а затем сказали: либо оно выйдет естественным путём, либо придётся делать операцию. В итоге хирургическое вмешательство не потребовалось. 

В комментариях другие пользователи посмеялись, посочувствовали или рассказали похожие истории. 

Ранее мы собрали несколько фотографий, за которые изображённым на них людям сейчас неловко. 

Взглянуть на снимки можно здесь

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Что может быть проще, чем повторить то, что ты уже сделал? Вообще, зависит от уровня сложности, конечно. Кому-то, например, удаётся ожить после 14 минут клинической...
 
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