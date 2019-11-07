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Хотел показать, как так вышло. Ребёнок проглотил ключ, а затем – монетку
Источник материала: СТВ
Что может быть проще, чем повторить то, что ты уже сделал? Вообще, зависит от уровня сложности, конечно. Кому-то, например, удаётся ожить после 14 минут клинической смерти, выиграть в лотерею, а затем, показывая, как это получилось, выиграть в лотерею ещё раз. Это, кстати, история австралийца Билла Моргана.
Пользователь Reddit
После этого родители отвезли сына в больницу и сделали рентген. Врачи задали множество вопросов, а затем сказали: либо оно выйдет естественным путём, либо придётся делать операцию. В итоге хирургическое вмешательство не потребовалось.
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Ранее мы собрали несколько фотографий, за которые изображённым на них людям сейчас неловко.
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Что может быть проще, чем повторить то, что ты уже сделал? Вообще, зависит от уровня сложности, конечно. Кому-то, например, удаётся ожить после 14 минут клинической...
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