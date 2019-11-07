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Мировые цены на продовольствие выросли впервые за 5 месяцев

08.11.2019 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мировые цены на продовольствие выросли впервые за 5 месяцев

Экспортные цены растут на основные виды продовольствия, такие как пшеница, кукуруза, сахар и пальмовое масло, но снижаются на сыр, птицу и подсолнечное масло.

Как сообщили «Ежедневнику» в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продовольствие выросли в октябре впервые за пять месяцев, поскольку международные котировки на сахар и основные зерновые значительно выросли.

Индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 172,7 пункта в октябре, что на 1,7% выше, чем в предыдущем месяце, и на 6% выше, чем в октябре 2018 года.

Этот показатель, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на сырьевые продовольственные товары, была опубликована сегодня ФАО.

Индекс цен на зерновые в ФАО за месяц вырос на 4,2%, поскольку экспортные цены на пшеницу и кукурузу резко выросли на фоне снижения прогноза на урожай в нескольких основных странах-производителях и активной торговой активности. В отличие от этого, цены на рис снизились вследствие снижения спроса и прогнозируемого богатого урожая риса басмати.

Индекс цен на сахар ФАО увеличился на 5,8% в октябре, что объясняется ожидаемым сокращением предложения в будущем году, главным образом вследствие прогнозируемого сокращения производства сахара в Индии и Таиланде, крупнейшем в мире производителе сахара и экспортере сахара.

Индекс цен на растительное масло ФАО также вырос, увеличившись на 0,5% и достигнув самого высокого уровня за более чем год. Котировки пальмового масла укрепились в свете ожидающегося снижения объемов производства в основных странах-производителях и новостей о принятом Индонезией решении об увеличении со следующего года содержания растительных масел в биодизельном топливе, тогда как котировки на подсолнечное масло упали вслед за обильными урожаями в Черноморском регионе.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,9% под влиянием роста спроса на говядину и баранину, особенно из Китая. Цены на свинину умеренно выросли, в то время как цены на мясо птицы снизились вследствие увеличения экспортных возможностей.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,7% в октябре, так как заметное снижение цен на сыр более чем компенсировало рост цен на сухое обезжиренное и цельное молоко.

 
Теги: Новости
 
 
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Экспортные цены растут на основные виды продовольствия, такие как пшеница, кукуруза, сахар и пальмовое масло, но снижаются на сыр, птицу и подсолнечное масло.
 
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