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Жена Владимира Макея оправдалась за поход к Тимати с бесплатными бургерами
Источник материала: KYKY>
Соцсети
Со слов Поляковой, причина визита в том, что ребенок министра интересуется творчеством музыканта: «Наш ребенок [сын Артем] – большой фанат Тимати. Он знает наизусть все его песни. Ради него мы и пошли. Мой муж [Владимир Макей], на самом деле, не хотел. В последнюю минуту согласился. И потом сильно пожалел об этом».
Вера Полякова также прокомментировала реакцию СМИ и кибербуллинг, с которым сталкивается: «Мы вообще не имеем права никуда выйти? В последнее время наша семья, как под обстрелом. Хотя непонятно, что плохого конкретно я сделала, чем заслужила такое к себе отношение. Меня бесконечно поливают грязью, какие-то люди преследуют в Facebook и Instagram. Единственное, что я могла «натворить» в этой жизни, – это влюбиться в человека, связанного с политикой».
«Есть моменты чисто человеческие. Но почему в нас всегда что-то ищут? Да, мы пришли поесть бургеров. Конечно, мы большие любители такой еды», – сыронизировала Полякова и добавила: «Мой муж за все время выпил стакан воды. Не взял ничего. Принципиально. Мы действительно не нуждаемся в том, чтобы получить что-то бесплатно. Мы оба работаем».
Напомним: не так давно Владимир Макей в официальном профиле МИД Беларуси в Facebook уже
Но министр заявил, что пребывание в Минске артист оплачивал сам. «Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны», – писал Владимир Макей.
Фото обложки: Jessica Walsh.
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