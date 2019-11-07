Жена Владимира Макея оправдалась за поход к Тимати с бесплатными бургерами

Источник материала: KYKY

Соцсети бурно обсуждают ажиотаж вокруг раздачи бесплатной еды от российского рэпера Тимати, который устроили минчане. Еще большее негодование пользователей вызвало присутствие на мероприятии самого министра иностранных дел Владимира Макея. Чтобы прояснить ситуацию, TUT.by связался с супругой чиновника Верой Поляковой – она объяснила, зачем их семья пошла на ивент.

Со слов Поляковой, причина визита в том, что ребенок министра интересуется творчеством музыканта: «Наш ребенок [сын Артем] – большой фанат Тимати. Он знает наизусть все его песни. Ради него мы и пошли. Мой муж [Владимир Макей], на самом деле, не хотел. В последнюю минуту согласился. И потом сильно пожалел об этом».

Вера Полякова также прокомментировала реакцию СМИ и кибербуллинг, с которым сталкивается: «Мы вообще не имеем права никуда выйти? В последнее время наша семья, как под обстрелом. Хотя непонятно, что плохого конкретно я сделала, чем заслужила такое к себе отношение. Меня бесконечно поливают грязью, какие-то люди преследуют в Facebook и Instagram. Единственное, что я могла «натворить» в этой жизни, – это влюбиться в человека, связанного с политикой».

«Есть моменты чисто человеческие. Но почему в нас всегда что-то ищут? Да, мы пришли поесть бургеров. Конечно, мы большие любители такой еды», – сыронизировала Полякова и добавила: «Мой муж за все время выпил стакан воды. Не взял ничего. Принципиально. Мы действительно не нуждаемся в том, чтобы получить что-то бесплатно. Мы оба работаем».

Напомним: не так давно Владимир Макей в официальном профиле МИД Беларуси в Facebook уже публиковал оправдательный пост. В тот раз речь шла о критике общественности в адрес приезда певца Филиппа Киркорова на вечеринку в честь дня рождения Веры Поляковой. Суть претензий сводилась к сумме, которую, как предполагалось, должны были вручить Киркорову за его появление на празднике супруги Макея.

Но министр заявил, что пребывание в Минске артист оплачивал сам. «Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны», – писал Владимир Макей.

Фото обложки: Jessica Walsh.