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«Окей, бумер». Что означает и откуда взялся этот мем

08.11.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в Сети набирает популярность мем «Окей, бумер» (OK Boomer) — фраза, которую часто употребляют миллениалы и зумеры в отношении «бумеров». Рассказываем, что это значит.


Пример мема

Как пишет Memepedia, термины «бумер», «зумер» и «миллениал» происходят от распространенной теории поколений Хоува-Штрауса.

Согласно ей, есть четыре основных поколения: бэби-бумеры (или просто бумеры, те, кто родился с 1943-го по 1963-й), поколение X (рожденные в промежутке 1963−1983), поколение Y (миллениалы, родившиеся с 1983-го по 2003-й) и поколение Z (зумеры, с 2003-го по настоящее время).

В 2019 году популярность получил мем Ok boomer. Говоря по-простому, это реакция молодежи на нравоучения взрослых. Вместо того чтобы спорить, зумеры просто игнорируют оппонентов. Фраза «Окей, бумер» равносильна закатанным глазам.

Точно не известно, кто и когда ввел эту фразу в обиход. Как пишет Know Your Meme, первое ее упоминание в твиттере датируется апрелем 2018 года. А в середине октября 2019 года мем «Ок, бумер» начал активно распространять в TikTok и инстаграме.

Наиболее показательный пример — видео тиктокерши @linzrinzz. Она записала свою реакцию на нравоучительную речь пожилого мужчины, раскритиковавшего зумеров и миллениалов. В ролике девушка закатывает глаза, слушая эту речь, а затем пишет на тетради «Ok boomer». Видео стало вирусным.

Своеобразным гимном зумеров стала песня «Ok, boomer», написанная студентом Джонатаном Уильямсом. Позже на нее сделали ремикс, который начали активно использовать в TikTok.

На новый тренд обратило внимание издание The New York Times, которое 29 октября выпустило подробный разбор явления. Про этот мем написали и другие крупные медиа. В статьях уточняется, что фраза «Окей, бумер» — это не просто протест молодежи, а вполне продуманная философия. Это как бы ответ старшему поколению, что оно критикует молодежь, а сами не способны принять общественный прогресс, не заботятся об окружающей среде и выбирают не тех политиков.

Мем уже вышел за пределы соцсетей. Не так давно депутат из Новой Зеландии, 25-летняя Хлоя Суорбрик во время заседания парламента ответила перебившему ее оппоненту фразой «Окей, бумер».

 
 
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