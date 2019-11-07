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«Окей, бумер». Что означает и откуда взялся этот мем
Источник материала: Tut.by
В последнее время в Сети набирает популярность мем «Окей, бумер» (OK Boomer) — фраза, которую часто употребляют миллениалы и зумеры в отношении «бумеров». Рассказываем, что это значит.
Как
Согласно ей, есть четыре основных поколения: бэби-бумеры (или просто бумеры, те, кто родился с 1943-го по 1963-й), поколение X (рожденные в промежутке 1963−1983), поколение Y (миллениалы, родившиеся с 1983-го по 2003-й) и поколение Z (зумеры, с 2003-го по настоящее время).
В 2019 году популярность получил мем Ok boomer. Говоря по-простому, это реакция молодежи на нравоучения взрослых. Вместо того чтобы спорить, зумеры просто игнорируют оппонентов. Фраза «Окей, бумер» равносильна закатанным глазам.
Точно не известно, кто и когда ввел эту фразу в обиход. Как пишет Know Your Meme, первое ее упоминание в твиттере
Наиболее показательный пример —
Своеобразным гимном зумеров стала песня
На новый тренд обратило внимание издание The New York Times, которое 29 октября
Мем уже вышел за пределы соцсетей. Не так давно депутат из Новой Зеландии, 25-летняя Хлоя Суорбрик во время заседания парламента
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Рассказываем про один из значимых мемов осени.
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